Huawei presenta il P50 Pro anche in Italia

Huawei ha presentato il suo ultimo flagship, il P50 Pro, nel nostro paese. Come i precedenti modelli, questo è un cameraphone senza eguali, dotato di tantissimi sensori che segna il ritorno del colosso cinese nel panorama europeo. Ci sono tante tecnologie rivoluzionarie sotto la scocca, un design aggressivo e in linea con i tempi e molto altro ancora.

Huawei P50 Pro: le caratteristiche

Pensiamo alla funzionalità “True to Life“, oppure alle ottiche Huawei XD che offrono una fotografia completamente nuova. Non c'è più la partnership con Leica ma la compagnia fa tesoro dell'esperienza pregressa per fornire la migliore qualità ad oggi possibile su un device mobile. Il software è basato su Android 12 con skin EMUI 12. Pier Giorgio Furcas, il Deputy Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha dichiarato:

Il nuovo Huawei P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell'eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell’estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l'impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone.

Sul fronte del design troviamo l'estetica ripresa dalla gamma Nova; ora troviamo due cerchi grandi che incorporano le lenti. La struttura a doppio anello è diventata iconica e simboleggia le infinite possibile fotografiche del prodotto. Quest'anno arriva anche l'iconica signature color, una tinta esclusiva che rende il device ancora più esclusivo. Ad ogni modo, è disponibile in due finiture di punta: Cocoa Gold e Golden Black.

Anteriormente troviamo un pannello in vetro curvo 3D, una selfiecam da 32 Megapixel. Lo schermo supporta la gamma di colori P3 e i colori sono fedeli e realistici. Vengono supportati infatti 2,07 milioni di colori e c'è anche l'HDR. Il refresh rate è da 120 hz e la frequenza di campionamento del tocco è di 300 Hz. Non manca la certificazione IP68 e i due speaker stereo.

Posteriormente troviamo il sistema Dual-Matrix: questo offre immagini nitidice e realistiche, con una gamma dinamica mai vista su un device mobile. Con Huawei XD poi, le ottiche presenti a bordo consentono ai fotografi del domani di realizzare scatti straordinari. Giusto come “remind me”, la società asiatica ha introdotto – per la prima volta – l'XD Fusion Image Engine con il precedente top di gamma. Adesso troviamo perfino i filtri Super Color, il True-Chroma Image Engine e il Super HDR.

Curiosamente, c'è uno zoom ibrido 200X che aiuta gli utenti a catturare le immagini più lontane. L'ultra-wide invece, ha una lunghezza focale di 13mm e permette di ottenere immagini macro fino a 2,5 cm dal soggetto.

Con il True-Chroma Image Engine, il device vanta una precisione cromatica di livello professionale. Il sensore True-Chroma (monocromatico) consente di avere fotografie in bianco e nero corpose, con toni plastici e degne delle migliori reflex professionali. Non di meno, il flagship supporta la registrazione 4K con stabilizzazione AIS Pro. C'è anche una comoda modalità di editing direttamente da device con Petal Clip.

In Cina vi è HarmonyOS, qui invece, Android con EMUI 12: l'interfaccia è smart, ispirata agli opggetti celesti. Il centro di controllo è tutto nuovo e ci sono tantissime novità, come la tabella Device+ che consente alle persone di configurare al meglio il device con gli altri oggetti Huawei connessi.

Si possono effettuare le telefonate Multi-Party MeeTime con supporto al video HD fino a 12 partecipanti. In più, il sistema è sicuro e con AppGallery si possono scaricare tutte le applicazioni preferite. I servizi innovativi di Huawei con Petal Search in cima, il motore di ricerca proprietario, si ha accesso ad una piattaforma unica nel mondo da mobile. Sotto la scocca del device troviamo il SoC di punta Snapdragon 888 di Qualcomm. Lo si può acquistare con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno.

Con P50 Pro, si ha diritto a Huawei Care, ovvero un programma di benefici e vantaggi unici. Costa 1199,90€ sul sito di Huawei Store. Per chi lo comprerà fino al 28 febbraio prossimo, l'azienda regalerà le FreeBuds Pro e si avrà accesso alla sostituzione gratuita del display o della back cover in caso di rottura.

Segnaliamo che i clienti potranno beneficiare dell'assistenza 7 giorni su 7, dalle 8 alle 21, sia sul sito, che sull'app My Huawei che via numero verde (800-191435).