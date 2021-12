Huawei Watch GT 3: una FAVOLA da avere al polso

Tra gli smartphone più ambiti sul mercato Huawei Watch GT 3 è uno di questi. Elegante e perfetto finanche come regalo di Natale, è una favola da indossare nel vero senso della parola. Infatti al suo interno contiene numerose tecnologie che lo fanno primeggiare, ma soprattutto te lo fanno amare.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch e questo ti interessa, ti faccio sapere che lo trovi in offerta su Amazon grazie a un piccolo ribasso. Se ne approfitti te lo porti a casa con appena 229,90€ approfittando delle spedizioni gratuite con Prime. In più, per completezza, sappi che lo puoi pagare anche con finanziamento a Tasso Zero scegliendo Cofidis tra le modalità disponibili.

Huawei Watch GT 3: uno smartwatch tutto da scoprire

Lo acquisti in colorazione nera ma con la sua estetica è praticamente perfetto sia per i polsi maschili che quelli femminili. Non solo, le dimensioni sono potabilissime risultando in fin dei conti un prodotto comodo sotto tutti i punti di vista.

Con la cura che il produttore ha impiegato a crearlo, ti soddisfa al 101% dal momento che lo puoi utilizzare per lo sport, per tenere sotto controllo la tua salute e finanche per funzioni di ordine quotidiano. Ne vuoi sapere qualcuna? Allora ti dico che al suo interno trovi:

monitoraggio della frequenza cardiaca;

monitoraggio della saturazione del sangue ;

; oltre 100 modalità di allenamento;

di allenamento; notifiche smart.

Ovviamente il GPS è integrato ed è finanche impermeabile così non conosci limiti.

Acquista subito il tuo Huawei Watch GT 3 su Amazon a soli 229,90€. Lo ordini e lo ricevi in pochissimo tempo senza alcun costo aggiuntivo.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita