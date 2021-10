Huawei Watch GT 2: uno smartwatch senza eguali (-100€)

Trovare lo smartwatch perfetto non è affatto difficile se sotto agli occhi ti capita Huawei Watch GT 2: disponibile su Amazon è finanche in offerta, infatti lo paghi appena 179,00€ grazie al ribasso del 36%. Un'opportunità unica? Senza ombra di dubbio.



Huawei Watch GT 2: come fare centro al primo acquisto

Se di smartwatch ne hai avuti già a bizzeffe, sai che spendere quel qualche euro in più ne vale la pena. Sul mercato ci sono molti modelli affidabili, ma se stai cercando il meglio non puoi non affidarti a un prodotto come Huawei Watch GT 2. Disponibile in colorazione Titanium Gray è super elegante quindi non sfigura mai. E poi lo possono indossare sia gli uomini che le donne perché ha un design perfetto per entrambi. Insomma, non ha nulla che non vada!

La cassa ha una forma rotonda che dona al polso un aspetto raffinato. Con un semplice click, tuttavia, viene rivelato un display ampio con quadrante in vetro 3D che ti fa sentire l'esperienza Premium fin dal primo momento.

Puoi tenere sotto controllo sia la salute che il fitness. Ci sono ben 15 modalità sportive integrate, cardiofrequenzimetro e molto altro ancora. Inoltre non manca il GPS per tracciamenti affidabili e sicuri.

Altro fiore all'occhiello di questo smartwatch è senza ombra di dubbio la batteria che ti garantisce fino a 2 settimane di autonomia con una sola carica.

Huawei Watch GT 2 su Amazon a soli 179,00€.

