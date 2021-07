Huawei Watch GT 2 è in super promozione su Amazon: con appena 119,90€ te lo porti a casa approfittando di uno sconto super ossia 109,10€, il che è un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch perfetto: Huawei Watch GT 2

Acquistare uno smartwatch può diventare difficile: accontentarsi di un dispositivo a basso costo o scegliere un modello più avanzato sono due variabili molto comuni. Grazie alla promozione su Amazon, oggi puoi concludere un affare acquistando sì un modello costoso ma che praticamente è scontato del 50%.

Con una colorazione Matte Black si abbina perfettamente ad ogni stile e in più ha un'estetica che ricorda molto gli orologi da polso più classici. Lo indossi e con il suo display ampio e a colori hai tutto sotto controllo. In più la cassa ha una dimensione infettiva di 46 millimetri.

Al suo interno trovi numerosi sensori dedicati sia alla salute che allo sport. In merito ai primi non mancano all'appello il monitor del sonno e della frequenza cardiaca. Le modalità di allenamento, invece, sono ben 15 per poter spaziare a tuo piacimento. Se vuoi lo utilizzi anche in acqua visto che è impermeabile.

Non sono da meno i sensori per il tracciamento (GPS e GLONASS) e la batteria che ti regala fino a due settimane di autonomia. Praticamente lo hai sempre al polso e non rimani mai senza il tuo perfetto assistente.

Acquista subito il tuo Huawei Watch GT 2 su Amazon a soli 119,90€ in colorazione Matte Black. Lo ordini e lo ricevi in appena 48 ore se sie abbonato Prime. Se sei cliente standard niente paura: con le consegne nei punti di ritiro non paghi nessun costo.

Ps: è attiva anche la rateizzazione a Tasso Zero se sei interessato a suddividere la spesa.

