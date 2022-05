HUAWEI Watch GT 2 Pro al 43% di sconto: OFFERTA AMAZON

HUAWEI Watch GT 2 Pro si trova in offerta su Amazon a 169€, con uno sconto del 43% e un risparmio di oltre 130 euro rispetto al prezzo iniziale.

Il fantastico watch top di gamma del colosso cinese è tra i modelli più interessanti in commercio, con una cassa realizzata in titanio ultra resistente e quadrante in vetro zaffiro anti-graffio. Quest’ultimo nasconde un display AMOLED HD da 1.39 pollici, che offre una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Gli unici 2 tasiti fisici sono installati lungo il bordo destro della cassa, utili per controllare l’interfaccia dello smartwatch, insieme al touchscreen.Watch GT 2 Pro si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l’apposita applicazione HUAWEI Health. Tramite l’app è possibile configurare la ricezione di notifiche al polso e si può rispondere anche alle telefonate direttamente dallo smartwatch, sfruttando il microfono e lo speaker integrati nella cassa.

Il sistema è in grado di tracciare fino a 100 modalità di allenamento differenti, compreso il nuoto grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità. Oltre al classico sensore di battito cardiaco, il dispositivo HUAWEI ha anche il GPS ed è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue, secondo il protocollo SpO2.

Oggi è possibile acquistare l’ottimo HUAWEI Watch GT 2 Pro al minimo storico in offerta su Amazon a 169€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna prevista entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine.

