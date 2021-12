Huawei Watch 3 si aggiorna: le novità del nuovo update

Il nuovo aggiornamento per Huawei Watch 3 introduce le risposte rapide per gli SMS. L'ottimo smartwatch del colosso cinese, munito di un design di alto livello e un gran numero di funzionalità che lo rendono un device completo sotto ogni punto di vista, inizia a ricevere l'aggiornamento con il firmware HarmonyOS 2.0.0.216 per il mercato internazionale.

Su Huawei Watch 3 sbarca il supporto alla risposte rapide per gli SMS

Gli utenti muniti del wearable del colosso cinese possono già da adesso installare la build da 331 MB, disponibile anche per la variante Huawei Watch 3 Pro. La novità più importante disponibile all'interno della build è il supporto alle risposte rapida per gli SMS, ma il changelog ufficiale fa anche riferimento a miglioramenti vari, ottimizzazioni e una maggiore reattività del sistema.

Per controllare la disponibilità dell'update vi basta avviare l'applicazione Huawei Health ed entrare nel pannello relativo al Watch 3/Watch 3 Pro di Huawei.

Ha senso acquistare Huawei Watch 3?

Come dicevamo in apertura articolo, il wearable di Huawei è un prodotto completo sotto ogni punto di vista. Certo, monta il sistema operativo proprietario HarmonyOS, nato come risposta al ban USA, ma offre il pieno supporto ad Android e iOS. Nel caso in cui vi sentiste a vostro agio indossando un device munito di wear OS di Google, allora vi consigliamo di acquistare l'ottimo Samsung Galaxy Watch4 in sconto su Amazon.