Huawei Watch Fit è in offerta su Amazon a soli €71,39. Il ribasso del 45% corrisponde uno sconto effettivo di €58,60, il quale rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Uno Smartwatch adatto a tutti: Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit si presenta come un prodotto semplice eppure elegante. Grazie al suo design e alla sua colorazione nera, si adatta facilmente a qualsiasi stile e soprattutto può essere indossato sia da uomini che da donne.

Caratteristica particolare di questo prodotto è proprio il display che non presenta né una forma tipicamente allungata né la più classica forma quadrata che si è soliti vedere. L'ampiezza è di 1,64 pollici mentre il pannello AMOLED garantisce una visione e una luminosità di ottima qualità e che consentono la lettura delle informazioni in qualsiasi occasione.

All'interno del Watch sono stati inseriti numerosi sensori che sono dedicati sia al rilevamento di dati inerenti al benessere che di dati inerenti alle prestazioni sportive. In particolar modo sappiamo che al suo interno è presente un algoritmo che misura la frequenza cardiaca in tempo reale e 24 ore su 24, inoltre non manca di rilevamento della saturazione dell'ossigeno e quello che è un monitor dedicato al sonno.

Le modalità sportive, invece, sono circa 96. Undici di queste forniscono dati in tempo reale mentre le restanti 85 possono essere personalizzate per incontrare le più specifiche esigenze.

Altra caratteristica saliente di questo dispositivo è la durata della batteria che consente un'autonomia di 10 giorni con una sola carica. Da non sottovalutare la presenza della modalità di ricarica fast che consente di ottenere una giornata di carica in appena 5 minuti.

Infine, lo SmartWatch è anche resistente all'acqua fino a 5 ATM.

