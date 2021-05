Huawei Watch Fit è in promozione su Amazon a soli 79,90€. Il prezzo di listino è reso più favorevole da un ribasso del 39% che corrisponde a uno sconto effettivo di 50,09€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch con tutto al posto giusto: Huawei Watch Fit

In questa colorazione Mint Green, Huawei Watch Fit acquista una marcia in più che lo rende automaticamente riconoscibile. Il suo aspetto lineare ma elegante si adatta a ogni stile e soprattutto lo rende indossabile sia su polsi maschili che femminili.

È dotato di un display allungato, a colori, AMOLED e con un'ampiezza di 1,64 pollici. Tutto ciò rende la lettura delle informazioni ottimizzata e inoltre la risoluzione elevata consente di avere uno smartwatch di alta qualità.

Al suo interno sono custodite numerose tecnologia, tra queste sono presenti quelle che permettono la rilevazione del battito cardiaco e il monitoraggio del sonno.

Dal punto di vista del fitness, invece, sono presenti ben 96 modalità di allenamento. Con questo smartwatch ogni sportivo può trovarsi a proprio agio. Oltre a queste, poi, non sono da ignorare le classiche rilevazioni inerenti alle distanze percorse e alle calorie bruciate.

Lato distintivo del prodotto è che è waterproof e può essere utilizzato fino a 50 metri di profondità in acqua.

Anche la batteria è degna di citazione visto che vanta un'autonomia complessiva di 10 giorni di utilizzo. Con il GPS attivato questi sono un po' di meno, ma sono comunque ottimi.

Huawei Watch Fit è acquistabile su Amazon a soli 79,90€ nella colorazione Mint Green. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in meno di 48 ore se possiedi una sottoscrizione attiva a Prime. In alternativa le spedizioni sono comunque gratuite ma effettuate in tempi standard.

