Sei in cerca di uno smartwatch? Huawei Watch Fit è in offerta su Amazon a soli 79,90€. Il ribasso del 39% corrisponde a uno sconto esclusivo di 50,09€ che rende questo wearable più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Watch Fit: le specifiche di questo dispositivo

Dal design delicato ed elegante, Huawei Watch Fit è uno smartwatch dalle dimensioni ridotte e che si adatta facilmente sia ai polsi maschili che femminili. Abbinato a un cinturino nero, risulta essere indiscreto.

Grazie al suo display AMOLED da 1,64 pollici, il dispositivo è in grado di fornire un elevato numero d’informazioni. Attraverso la regolazione automatica della luminosità, poi, offre un’esperienza di lettura e visiva sempre di qualità.

Questo smartwatch è senza di ombra di dubbio il modello perfetto per chi ama allenarsi: con ben 96 modalità di allenamento preinstallate, è perfetto per qualunque attività di voglia svolgere. Undici tra queste sono arricchite da statistiche e analisi in tempo reale.

Da non sottovalutare, poi, la presenza del GPS integrato che rende il tutto più preciso.

Huawei Watch Fit è inoltre adatto a chi desidera tenere sotto controllo i propri parametri. Grazie ai suoi sensori innovativi abbinati all’AI misura la frequenza cardiaca, rileva il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e traccia lo stress.

Spicca, infine, la batteria integrata che concede un’autonomia di circa 10 giorni con un utilizzo tipico del wearable.

