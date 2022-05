Huawei Watch Fit 2: immagini, modelli e prezzo trapelano online

L’azienda cinese è a lavoro per ufficializzare nel più breve tempo possibile la seconda generazione del suo smartwatch per il fitness, Huawei Watch Fit 2. Il nuovo orologio, secondo le indiscrezioni diffuse sul web, dovrebbe caratterizzarsi per un display rettangolare più grande rispetto al predecessore. Inoltre, lo smartwatch Huawei potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di vendita a partire da 150 euro.

Huawei Watch Fit 2: cosa sappiamo al momento

Il primo modello di Huawei Watch Fit (che trovi su Amazon al prezzo di appena 49,90 euro grazie ad un super sconto del 50%) è stato lanciato nel 2020. Adesso, il leaker Roland Quand ha provato a fare chiarezza sul diretto successore dell’orologio tramite WinFuture:

Come detto, crescono le dimensioni dello schermo che dovrebbe raggiungere una diagonale di 1,74 pollici ed offrire una risoluzione pari a 336 x 480 pixel. Huawei Watch Fit 2 sarebbe alimentato da un processore ARM Cortex-M economico, per il quale il produttore non ha fornito ulteriori dettagli. Risponde all’appello il sistema operativo Harmony OS 2.0.

Garantito il ​​monitoraggio per oltre 100 diverse attività sportive, il rilevamento della frequenza cardiaca ed il conteggio dei passi. Lo smartwatch Huawei può anche monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno ed i livelli di stress. Da considerare poi una batteria con capacità di 292 mAh, più grande rispetto al primo Watch Fit ma con uguale autonomia stimata di 10 giorni.

Tra le restanti caratteristiche tecniche menzioniamo il Bluetooth 5.2, l’impermeabilità all’acqua fino a 5 ATM, il ricevitore GPS per utilizzare l’orologio come fitness tracker e la possibilità di connettere lo smartphone per la gestione delle telefonate. Huawei Watch Fit 2 dovrebbe arrivare nelle varianti “Active”, “Classic” ed “Elite”, come nel caso del Watch GT3 Pro lanciato di recente.

