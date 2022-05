Huawei Mate XS 2: ecco quando arriverà da noi

Ci siamo: il nuovo foldable di casa Huawei, il Mate XS 2, verrà svelato su larga scala il prossimo 18 maggio insieme al Watch GT 3 Pro. Ma cosa sappiamo di questo modello?

In primo luogo occorre fare un passo indietro. La compagnia cinese ha svelato il suo ultimo foldable solo nel mercato locale poche settimane or sono. Adesso però, intende ampliare la distribuzione; è un bel passo in avanti se pensiamo che i “vecchi” modelli erano limitati a pochi paesi e la distribuzione era poco capillare. Questo è un segno che la filiera produttiva dell’OEM tecnologico di Ren Zhengfei sta tornando al suo standard.

Huawei Mate XS 2: il 18 maggio verrà svelato in Europa e non solo

Con grande stupore e sorpresa per i fan, scopriamo che l’azienda intende presentare il suo nuovo Mate XS 2 nei prossimi giorni per il mercato nostrano… e non solo. L’evento di lancio è previsto per il 18 maggio.

Durante lo show potremmo assistere anche al debutto di altri gadget del marchio; pensiamo al Watch GT 3 Pro e al Watch Fit 2 che, come per il foldable, li abbiamo visti solo in Cina per ora. Se siete interessati a guardare la diretta, restate connessi con noi perché vi riporteremo immediatamente le novità che la società ha riservato per l’Europa. Ad ogni modo, l’evento verrà trasmesso in streaming sui profili social del marchio.

Facciamo un po’ di ordine e parliamo ora delle caratteristiche del pieghevole in questione: è un’offerta premium non convenzionale che si piega “al contrario”. Il suo funzionamento è diametralmente opposto a quello che abbiamo con Z Fold3 e Find N. Il display è un’unità OLED da 6,5″ da chiuso e quello interno invece ha una dimensione di 7,8″ con risoluzione 2480 x 2200 pixel. I pannelli poi hanno il refresh rate da 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 144 Hz e viene coperto il 100% della gamma colori DCI-P3.

Sotto la scocca è presente un SoC Snapdragon 888 con modem 4G, coadiuvato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna; la batteria è da 4600 mAh ma c’è una versione con cella energetica da 4880 mAh. La fast charge è, ad ogni modo, da 66W. Ci sono tre sensori fotografici e il principale è da 50 Megapixel con apertura f1.8. La selfiecam è da 10,7 Mpx con apertura f/2.2.

Intanto, se cercate un buon prodotto di casa Huawei, abbiamo la soluzione che fa per voi: il Nova 9 SE a 349,90€ con spedizione gratuita per gli abbonati al servizio di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.