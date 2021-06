Li abbiamo attesi sin dal lancio di qualche giorno fa e finalmente ci siamo. Huawei Watch 3 (ed edizione Pro) e FreeBuds 4 sbarcano in vendita anche in Italia e li accompagna una promozione di lancio decisamente ghiotta! Eccola in dettaglio.

Huawei Watch 3 e FreeBuds 4 in Italia: i dettagli

I nuovi smartwatch della compagnia rappresentano la prima possibilità concreta di toccare, esplorare e godere di tutto quello che può offrire il nuovo sistema operativo HarmonyOS 3.0.

Dopo averti raccontato di loro in ogni dettaglio, adesso è tempo di acquistarli approfittando di una promozione decisamente allettante. L'edizione standard ha un prezzo di partenza di 369€ mentre quella Pro di 499€. Indipendentemente da quella che sceglierai di comprare, se effettuerai l'ordine dal Huawei Store, in omaggio per te un paio di auricolari TWS Freebuds 4i e un cinturino extra. Non solo, con il modello Pro, ricevi anche un Smart Desk Lamp. Ad ogni modo, Watch 3 lo trovi anche sull'inserzione ufficiale Amazon.

Arrivano anche gli eccellenti auricolari TWS: i Huawei FreeBuds 4. Anche loro te li abbiamo raccontati in dettaglio ed ora è tempo di averli risparmiando – sia su Amazon che sullo store Huawei – 20€ sul prezzo di listino di 149€.

Se prediligi lo store Huawei, devi usare il codice “AFB4E20” prima di pagare. Se invece preferisci Amazon, devi collegarti all'inserzione ufficiale a partire dal 19 giugno.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia commenta così l'arrivo sul nostro mercato dei nuovi wearable:

“Siamo particolarmente orgogliosi di rendere disponibili sul nostro store i nuovi prodotti a così pochi giorni dall’annuncio globale. Da oggi tutti gli italiani non solo avranno accesso al non plus ultra nel comparto audio con FreeBuds 4, ma potranno toccare con mano l’innovazione di Harmony con la nuova serie di smartwatch Watch 3.”

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone