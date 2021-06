Huawei Watch 3 è appena stato annunciato, ma il colosso cinese punta in grande: già in sconto per l'Amazon Prime Day e in omaggio c'è anche un paio di auricolari Freebuds 4i. Le spedizioni sono rapide e gratis! L'affare lo fai ora, grazie agli sconti del momento.

Huawei Watch 3 già in sconto su Amazon

Non solo è stato appena annunciato, ma è anche disponibile da pochissimi giorni in Italia. Questo gioiello è il primo con a bordo il sistema operativo HarmonyOS. Un wearbale che abbiamo toccato con mano in redazione: unico modo per capire a fondo quanto elevata sia la qualità costruttiva, ma anche l'hardware e il software.

L'edizione in sconto a prezzo più interessante è quella con cinturino in fluoroelastomero, ampio display AMOLED da 1,43″ e un vetro 3D di protezione che è un vero spettacolo. Al polso è un gioiello, ma il vero spettacolo inizia quando si accende lo schermo. Il sistema è fluido come forse nessun concorrente dei device Apple (si, Apple) è mai riuscito a fare.

Salute, sport, notifiche gestite in modo eccellente e non solo: Huawei Watch 3 supporta l'eSIM. Questo significa che – una volta che l'avrai abilitato – potrai usare il wearable in modo completamente indipendente dallo smartphone.

Insomma, un prodotto di altissimo livello, che ora prendi a prezzo già scontato, nonostante sia nuovissimo: Su Amazon lo paghi 339,90€ invece di 369,90€ e in omaggio ricevi un paio di Huawei FreeBuds 4i. Devi solo registrare l'acquisto.

Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime! Non perdere le altre chicche del Prime Day: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch