Il produttore cinese Huawei si appresta a svelare i suoi nuovi smartwatch tra pochissimi giorni. Ad oggi, sono emerse diverse immagini relative ai futuri Watch 3 e Watch 3 Pro. Tuttavia, per ora non possiamo accertare l'autenticità delle foto trapelate. Sebbene la fonte non sia più disponibile, i colleghi di Gizchina hanno salvato degli screenshot del dispositivo. Sembra che la fuga di notizie provenga da un negozio offline asiatico.

Huawei Watch 3 / 3 Pro: le foto sono veritiere?

Huawei ha annunciato il 25 maggio che avrebbe tenuto una conferenza di lancio contestuale ai nuovi prodotti il prossimo 2 giugno. In questo evento, l'OEM cinese ha comunicato che presenterà il nuovo sistema operativo HarmonyOS per smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi .

Dai rapporti emersi finora, sappiamo che Huawei Watch 3 / Watch 3 Pro supporterà il monitoraggio della pressione sanguigna, ECG, schede eSim, ecc. Inoltre, questi smartwatch verranno forniti con HarmonyOS e supporteranno chiamate in modalità “stand-alone”. Dalle immagini, possiamo vedere la scritta “Powered by HarmonyOS” sulla scatola dell'orologio. Ciò conferma ulteriormente che questo orologio funzionerà con la nuova piattaforma del marchio. Le immagini rivelano anche che lo smartwatch utilizzerà un quadrante rotondo, un cinturino in pelle e supporterà la ricarica wireless.

Lo sviluppo della serie Huawei Watch 3 è in corso da un po' di tempo. In vista del lancio ufficiale di questi dispositivi, hanno ricevuto alcune certificazioni pertinenti (NBTC, Indonesia Telecom e CEE della Russia). Dalla certificazione NBTC, sappiamo che il numero di modello di questo dispositivo è GLL-AL04. Inoltre, l'elenco NBTC mostra che questo terminale supporterà la connettività eSIM. Sfortunatamente, come altri elenchi NBTC, la quantità di informazioni che rivela è limitata.

Il database CEE della Russia e la certificazione Indonesia Telecom mostrano che questi dispositivi arriveranno molto presto. Oltre a Watch 3, anche Huawei Watch 3 Pro è apparso sul sito web della NBTC.

Ad ogni modo, non sappiamo se la compagnia cinese svelerà entrambi i dispositivi alla conferenza del 2 giugno. Quello che sappiamo è che sia Huawei Watch 3 che Watch 3 Pro arriveranno entro la fine dell'anno. Il modello Pro viene fornito con il numero di modello GLL-AL04. Purtroppo non ci sono informazioni ufficiali sulla possibile data di lanciodi questa particolare iterazione.

Huawei

Smartwatch