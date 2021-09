Il gigante manifatturiero Huawei ha rilasciato il suo nuovo HarmonyOS per smartphone Huawei e Honor (prima della divisione). Negli ultimi tre mesi, l'adozione è stata enorme e anche i dispositivi molto vecchi hanno ricevuto questo update.

Huawei: HarmonyOS è installato su oltre 100 milioni di device

Poche ore or sono, l'OEM cinese ha tenuto un evento in cui ha svelato diversi terminali per l'ufficio. All'interno di questa conferenza, Yu Chengdong è salito sul palco e dopo il rilascio di una pletora di dispositivi, ha fatto un annuncio relativo ad HarmonyOS. Il funzionario ha annunciato che il numero di utenti che hanno installato il firmware proprietario ora supera i 100 milioni.

Huawei ha detto: “grazie per averti e spero di continuare ad averti in futuro. In futuro, non dimenticheremo la nostra intenzione originale e ci impegneremo per offrirti la migliore esperienza a tutta scena”.

I 100 milioni di utenti sono una nuova pietra miliare per l'aggiornamento ad HarmonyOS 2. Secondo i rapporti, centinaia di modelli sono stati aggiornati alla nuova skin. Nel prossimo futuro, il software sarà aperto a più modelli, inclusi molti vecchi smartphone e tablet dei colossi cinesi.

Considerando la velocità con cui l'azienda ha raggiunto il traguardo dei 100 milioni, ora si legge che la compagnia ha alzato il suo obiettivo da 300 milioni di unità a 400 milioni di unità entro i prossimi mesi.

Un po' di numeri

Ricordiamo che l'OEM cinese ha rilasciato ufficialmente HarmonyOS il 2 giugno. Nella prima settimana, entro il 9 giugno, avevamo già oltre 10 milioni di utenti attivi. In due settimane, questo sistema operativo è stato installato oltre 18 milioni di utenti. Dopo un mese, il sw di Huawei contava oltre 25 milioni di utenti. Prima della fine di luglio, questa cifra è salita a oltre 40 milioni.

In meno di due mesi, all'inizio di agosto, ci sono stati 50 milioni di utenti con questo software a bordo e al 30 agosto, HarmonyOS contava oltre 70 milioni di utenti attivi. Ora, l'ultimo rapporto indica che HarmonyOS dispone di ben più 100 milioni di utenti.

Considerando il rilascio diffuso di questo particolare prodotto, HarmonyOS un'enorme forza con cui fare i conti se Huawei continuerà con questo ritmo. Probabilmente, non sarà come molti altri sistemi operativi falliti che si sono avvicendati negli anni passati.

