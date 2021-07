Durante l'APAC Huawei Summer Arrivals, la compagnia cinese Huawei ha presentato una serie di prodotti tra cui l'atteso telefono Nova 8i.

Huawei Nova 8i: dettagli

Dotato di display Full HD+ da 6,67 pollici, con rapporto schermo-corpo del 94.7% e punch hole per la selfie camera da 16 MM, il nuovo Huawei Nova 8i conta sull'interessante processore Snapdragon 662, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Come si può evincere dalla foto di seguito, l'Huawei Nova 8i presenta sul retro un modulo circolare per fotocamera e bordi curvi: questo design può piacere, sebbene ricordi molto Mate 30 Pro.

La configurazione ottica posteriore è formata da quattro sensori, con il principale da 64 MP: il nuovo telefono della famiglia Nova è alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da ben 66W. Huawei Nova 8i è stato presentato in Malesia e, al momento, non sappiamo se arriverà anche in Europa; tuttavia, il prezzo del device è, al cambio, di 264 euro.

Ricordiamo che prossimamente l'ex colosso cinese ufficializzerà il suo nuovo top di gamma, vale a dire la serie Huawei P50. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che il telefono disporrà di uno schermo con risoluzione 2.5K e sarà provvisto di una selfiecam inserita in un foro posizionato al centro del pannello. A quanto pare, il display avrà una risoluzione di 1224 x 2696 px o 2,5 K con proporzioni 20: 9.

Inoltre, pare che il terminali della linea P50 commercializzati in Cina dovrebbero essere alimentati, mentre sarebbe il SoC di punta do Qualcomm, lo Snapdragon 888, ad essere incastonato nei dispositivi destinati ad alcuni mercati esteri.

