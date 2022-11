Huawei tornerà a realizzare due flagship all'anno

Sul fronte della telefonia mobile, Huawei non naviga in buone acque da diverso tempo, lo sappiamo tutti. Dai tempi dei ban statunitensi emessi dall’ex presidente Donald Trump, la compagnia cinese ha smesso di essere leader del mercato visto che è stata privata dell’accesso alle tecnologia hardware e software americane (in buona parte). Ecco che, di tutta risposta, la società ha cercato di costruire tutto “in casa”: ha iniziato a realizzare un ecosistema con all’interno il software HarmonyOS, arrivato alla terza iterazione.

Il software gode anche di uno store proprietario, l’AppGallery, che ora vanta 400.00 sviluppatori che ci lavorano giorno e notte per portare su di esso tutti i programmi esistenti al mondo e non solo. Pochi giorni or sono, nel corso dell’ultima conferenza dedicata ai programmatori per il brand asiatico, la HDC2022, apprendiamo che presto conosceremo le nuove versioni del firmware chiamate HarmonyOS 3.1 e 4.0.

Huawei: ritornerà la strategia “dual-flagship-in-one-year”

Nel corso dell’evento, una voce di corridoio ha iniziato a girare in rete: l’azienda tornerà a produrre due flagship all’anno, uno facente parte della serie P e uno della serie Mate, proprio come avveniva in passato. In poche parole, nei mesi a venire ci aspettiamo di vedere il P60 e il Mate 60.

Non è poi così strano; in passato, prima dei ban, l’azienda portava sempre due ammiraglie in commercio. La serie P arrivava nella prima metà dell’anno, dopo settembre invece, conoscevamo i super top di gamma Mate. I primi avevano il focus sulle fotocamere, i secondi sulle prestazioni.

C’è da dire che non ci sono molti dettagli concreti su questi gioiellini. Non sappiamo neanche come saranno fatti e quali saranno le loro caratteristiche principali. Probabilmente il P60 avrà lo schermo con foro al centro, fotocamera con doppio anello, sensore da 64 Mpx e tecnologia Xmage proprietaria. Ci sarà anche il modulo 4G e non il 5G ma si parla molto della connettività next-gen; staremo a vedere. Intanto, se volete provare un top di gamma del colosso asiatico, vi consigliamo il P50 Pro a 789,00€ su Amazon.

