Huawei ha appena rilasciato i nuovi HMS Core 6.0 per i mercati globali. Di fatto, il colosso cinese ha migliorato i suoi HMS (HUAWEI Mobile Services) Core da quando sono arrivati i famosi ban degli Stati Uniti. Per chi non lo sapesse, questi sono una valida alternativa ai Google Play Services su smartphone e tablet a marchio Honor e Huawei. Adesso tuttavia, l'azienda ha rilasciato HMS Core 6.0 per i mercati globali.

Huawei: i cambiamenti presenti nei suoi HMS Core 6.0

Il mese scorso, alla conferenza Huawei Developer Day, la compagnia cinese ha presentato HMS Core 6.0 per il mercato locale. Poche settimane dopo, l'ultima iterazione dei HMS è diventata disponibile nei mercati internazionali.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, l'ultima versione di HMS Core apporta miglioramenti per media, grafica, telecomunicazioni e altro. L'azienda afferma di aver implementato l'APK HMS Core 6.0 per tutti i dispositivi. Quindi, gli sviluppatori potranno iniziare a utilizzare le funzionalità appena introdotte.

Parlando di miglioramenti, nel reparto media, l'AV Pipeline Kit ora fornisce pipeline preimpostate per la super-risoluzione video, il rilevamento di eventi sonori e altri servizi multimediali. Per quanto riguarda la grafica, il kit di modellazione 3D offre funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come la ricostruzione di oggetti 3D e la generazione di materiali utilizzando la fotocamera RGB per l'e-commerce e app di animazione.

Inoltre, il kit di grafica computerizzata offre una nuova funzione di “nebbia volumetrica“, che aiuta a rendere le scene in interni più realistiche per i giochi mobili di nuova generazione. Questa funzione richiede il supporto per Vulkan.

Per le telecomunicazioni, il kit di rete viene fornito con una funzione di previsione dell'ambiente di rete basata sull'intelligenza artificiale aggiornata. Si dice che questo riduca la latenza di rete delle app di oltre il 20%.

Ultimo ma non meno importante, HMS Core 6.0 arriva anche con nuovi servizi come Membership Kit, Video Editor Kit e Audio Editor Kit.

