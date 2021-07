Gli ingegneri di casa Huawei stanno lavorando ad una nuova bicicletta a guida autonoma. Questo è quanto si evince da un recente report trapelato online.

Huawei: cosa sappiamo della bici AI di nuova generazione?

A quanto pare il colosso cinese sta lavorando ad un nuovo prodotto smart AI. Anche se questa non è un'auto o un veicolo più grande, sappiamo che sarà una bicicletta a guida autonoma che può essere utilizzata anche quando non è presidiata da qualcuno.

Gli esperti del gigante tecnologico cinese stanno lavorando su una nuova bici in grado di mantenere il giusto equilibrio anche sulle superfici più sottili. Inoltre, la bicicletta a guida autonoma arriva anche con una serie di caratteristiche impressionanti come i sensori ad alta precisione sul telaio abbinati a telecamere di riconoscimento delle immagini. Non manca la tecnologia di AI (Artificial Intelligence), che consente di funzionare senza la necessità dell'interazione umana.

Uno degli ingegneri al timone di questo progetto è Zhihui Jun, che a quanto pare, ha avuto questa idea dopo aver subito un infortunio a causa di un incidente avvenuto proprio in bici. Questo problema lo ha portato a rendersi conto che esiste il potenziale per la realizzazione di un veicolo smart a guida autonoma. Pertanto, il team dell'azienda ha messo insieme apparecchiature come il sistema di controllo automatico insieme ad una pletora di sensori di percezione e un chip che funge da cervello del sistema e che fornisce la potenza di calcolo richiesta.

Gli ingegneri hanno iniziato a modellare la bicicletta su CAD e hanno aggiunto due grandi motori brushless e uno sterzo al prototipo fisico. Successivamente, hanno dotato la bici di una fotocamera di profondità RGBD, un accelerometro, un giroscopio e persino un sensore LiDAR.

La bici è alimentata da una batteria a base di litio che può durare fino a 2 o 3 ore mentre il modulo di controllo principale è alloggiato proprio sotto il sedile, secondo un rapporto indicato dal portale di DesignBoom.

Huawei

Elettronica