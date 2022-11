HUAWEI Sound Joy: speaker Bluetooth portatile a prezzo SHOCK

Portati il sound della tua musica preferita dove vuoi grazie a questa cassa portatile con tecnologia Bluetooth che oggi puoi avere al 43% in meno. Metti subito nel tuo carrello HUAWEI Sound Joy a soli 84,90 euro, anziché 149,90 euro.

Questo speaker ha un suono pazzesco che ti permette di ascoltare i tuoi contenuti audio anche all’aperto in modo eccellente. Ha un design molto bello, che ricorda un po’ una borraccia, e una batteria che dura tantissimo. Inoltre è impermeabile all’acqua fino a 1 m di profondità. Un’offerta assolutamente da non perdere, ma dovrai sbrigarti perché le unità disponibili sono poche.

HUAWEI Sound Joy: la musica più bella ovunque tu voglia

Sicuramente ciò che rende unico e spettacolare questo speaker è il bellissimo design compatto leggero, perfetto per i tuoi viaggi. Proprio per garantire la massima sicurezza in qualsiasi situazione è resistente all’acqua con grado di protezione IP67. In questo modo lo potrai portare al mare o in piscina senza problemi.

È dotato di un potente sistema di altoparlanti a due vie da 79 dBA con tweeter da 10 W e diaframma combinato in fibra di carbonio da 20 W. Questo in pratica si traduce in un suono potente, preciso e ricco di dettagli. Ogni tua canzone sarà come un concerto live. Potrai facilmente collegare qualsiasi dispositivo con una connessione stabile e senza latenza. Inoltre ti garantisce fino a 26 ore continue di musica con una sola ricarica.

Non perdere questa fantastica occasione, approfitta anche tu di questa offerta e fai un colpaccio. Si veloce però perché questo prezzo è destinato a durare poco. Vai adesso su Amazon e acquista HUAWEI Sound Joy a soli 84,90 euro, anziché 149,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.