Huawei lancerà nuovi monitor ad agosto; non di meno, nuovi laptop sono in arrivo nella seconda metà del 2021: questo è quanto annunciato di recente da un noto tipster online su Weibo, il social di microblogging cinese.

Huawei vuole investire nel settore PC

Di recente, Huawei ha lanciato due nuovi monitor MateView per giocatori e professionisti. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato che la società lancerà diverse periferiche ad agosto, mentre i nuovi PC portatili dovrebbero essere annunciati anche nella seconda metà di quest'anno.

Secondo un post pubblicato sul noto sito web di microblogging cinese Weibo dal tipster @ 长安 数码 君, il produttore di elettronica di consumo annuncerà diversi gadget nella seconda metà di quest'anno. L'insider afferma che il gigante tecnologico cinese svelerà i nuovi monitor ad agosto. Sebbene la società abbia recentemente annunciato i nuovi schermi, in precedenza avevamo segnalato di monitor con dimensioni diverse che non erano stati presentati. A quanto pare, questi potrebbero far parte di una formazione diversa.

Inoltre, il tipster ha aggiunto che la società lancerà anche nuovi modelli di laptop nella seconda metà di quest'anno. Oltre ai notebook, il marchio si sta anche preparando a lanciare diversi prodotti come cuffie TWS e smartwatch con sistema operativo HarmonyOS. Significa che potrebbero esserci altri dispositivi wearable ricaricabili che verranno lanciati nella seconda metà dell'anno. Avevamo anche riferito in precedenza sulla pianificazione dell'azienda di lanciare un orologio con monitoraggio della pressione sanguigna nel secondo semestre 2021. Quindi, questo smartwatch potrebbe anche approdare nei mesi a venire. Al momento infatti, tutto tace a riguardo.

Al contrario, il business della telefonia mobile sembra essere sempre più in crisi; il colosso cinese sta perdendo quote di mercato e sembra che le scorte di device nei suoi magazzini siano quasi terminate. Stiamo per salutare Huawei dal mondo degli smartphone? Staremo a vedere.

