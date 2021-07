Huawei ha lanciato la Smart Magnetic Keyboard per il suo tablet MatePad 11: tutte le specifiche e il prezzo.

Smart Magnetic Keyboard: dettagli

Huawei ha appena inserito sul suo store ufficiale la Smart Magnetic Keyboard, tastiera magnetica intelligente che – stando all'azienda cinese – rappresenta l'abbinamento migliore per il il MatePad 11 (tablet lanciato di recente), rendendolo più facile da usare.

Dal punto di vista del design, la Smart Magnetic Keyboard ha un aspetto sottile e leggero, pesando solo 320 grammi. Inoltre, il design pieghevole è antigraffio e può essere trasformata in una cover protettiva, quando non la tastiera non è in uso.

L'Huawei MatePad 11 Smart Magnetic Keyboard utilizza una connessione magnetica intelligente, capace di connettere il tablet al Bluetooth per la trasmissione dei dati, sistema che si avvia automaticamente quando si collega al tablet. Inoltre, il prodotto è dotato di una batteria integrata che può essere ricaricata direttamente dall'Huawei MatePad 11 utilizzando la tecnologia wireless.

Per quanto riguarda il prezzo, la tastiera magnetica intelligente della compagnia cinese è disponibile a 599 Yuan (al cambio, circa 78 euro).

Ricordiamo che l'Hawei MatePad 11 ha debuttato il 2 giugno alla conferenza di lancio dei nuovi prodotti HarmonyOS. Disponibile nell'unica colorazione Matt Grey, il tablet vanta la presenza del nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0 e gode di un display con refresh rate fino a 120Hz. Lo schermo è un'unità IPS da 11 pollici in risoluzione 2560 x 1600 pixel, mentre a bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 870, che assicura prestazioni da vero top di gamma.

