Huawei ha appena ri-lanciato sul mercato il Mate 40 Pro, il Mate 40E e il Nova 8 Pro con HarmonyOS, ma senza la presenza del modem per la connettività 5G. I device infatti, sono “4G-only“.

Huawei: come mai una simile mossa?

All'inizio di questo mese, il colosso cinese ha messo in prevendita in Cina Mate 40 Pro 4G, Mate 40E 4G e Nova 8 Pro 4G. Il gigante della tecnologia ha ora lanciato ufficialmente il trio di prodotti in Cina. Il punto forte dei modelli è la presenza di HarmonyOS 2.0 a bordo di tutti e tre i modelli.

I modelli non sono nuovi, erano stati lanciati in precedenza lo scorso anno ma con modem 5G a bordo. La società ha deciso di rilasciare una versione solo 4G, forse a causa della carenza di chip causata dall'embargo commerciale statunitense che ha reso impossibile per l'azienda acquistare semiconduttori da società USA. La compagnia probabilmente fa affidamento sulla scorta di chip che ha prodotto prima che il divieto entrasse in vigore.

Parlando delle specifiche, la versione 4G del Mate 40 Pro è dotata di un processore Kirin 9000 abbinato a 8 GB di RAM mentre ci sono opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Il dispositivo parte da 6.099 yuan, 400 yuan in meno rispetto alla versione 5G.

D'altra parte, la versione Mate 40E 4G è dotata di un processore Kirin 990E supportato da 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Il terminale parte da 4199 yuan, anche 400 yuan in meno rispetto alla versione 5G.

Il Nova 8 Pro 4G è il modello più economico del lotto: è dotato di un processore Kirin 985 e ha la stessa configurazione di memoria dei suoi predecessori. Parte da 3699 yuan, 300 yuan in meno rispetto alla versione 5G.

A parte la mancanza di un modem 5G, le versioni 4G sono esattamente identiche alle loro controparti 5G in termini di design del prodotto e altre specifiche. Si ottiene anche HarmonyOS 2 installato fin dall'inizio.

Non sappiamo se Huawei avrà abbastanza scorte per vendere questi modelli al di fuori della Cina. A proposito: voi comprereste ancora uno smartphone Huawei in assenza di GMS? Fateci sapere cosa ne pensate.

Huawei

Smartphone