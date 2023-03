Huawei P60 Ultra sfiderà Samsung Galaxy S23 Ultra (e non solo)

Il prossimo flagship di casa Huawei si dovrebbe chiamare “P60 Ultra” o “P60 Art“; questo è quanto suggerisce in rete un noto insider del web.

La line-up Huawei P60 è prossima al debutto ufficiale; l'azienda svelerà i telefoni top di gamma a breve (precisamente il 23 marzo 2023) e ci saranno diversi modelli all'interno. Ora, secondo un tipster scopriamo che il P60 Ultra, l'ammiraglia più esclusiva, dovrebbe avere il suffisso "Art". La speculazione nasce dopo che l'azienda ha registrato il nome "P60 Art" presso un ufficio di deposito cinese. Ovviamente lo smartphone presenterà un'estetica differente dagli altri prodotti della gamma e si dice che avrà un focus particolare sul comparto fotografico. In poche parole, sarà pronto per sfidare l'attuale re del mercato, il Galaxy S23 Ultra di Samsung.

Huawei P60 Art o P60 Ultra? Questo è il dilemma

Non sappiamo se la compagnia cinese ha cambiato i suoi piani, ma è probabile che la nuova denominazione verrà usata già per la prossima serie di punta del brand. All’interno della serie P60 ci saranno tecnologie proprietarie di nuova generazione, un comparto fotografico all’avanguardia, un design esclusivo e molto altro ancora. Sarà interessante vedere come i telefoni in questione si posizioneranno nel mercato e come sfideranno i competitor. Fra le altre cose, abbiamo appreso da precedenti leak che il modello basico potrebbe disporre dell’isola dinamica come quella di iPhone.

Vi invitiamo a restare in attesa; il debutto delle ammiraglie next-gen di Huawei è alle porte. Cosa ci offrirà la serie P60?

