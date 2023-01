Huawei P60: trapelano dei concept render e le custodie in silicone

Presto vedremo, finalmente, dei nuovi flagship di casa Huawei; di fatto, l’azienda cinese sta per lanciare i nuovi dispositivi della gamma P60 e oggi vediamo dei render concept molto intriganti in merito. Non di meno, sono emerse anche delle custodie in TPU (non ufficiali) relative ad uno dei modelli della gamma in questione.

Stando a precedenti indiscrezioni, scopriamo che il colosso asiatico ha intenzione di lanciare ben due linee di smartphone di punta per il 2023. Il debutto di questi gadget è previsto per marzo e settembre e si dice che vedremo, rispettivamente, i telefoni della gamma P60 e quelli della serie Mate 60. Ci saranno processori di Qualcomm di punta ma privi del supporto alle reti di quinta generazione.

Huawei P60: sarà davvero così?

In primo luogo, dobbiamo ribadire che la custodia in TPU è apparsa sul noto portale di microblogging cinese Weibo; il noto insider cinese Digital Chat Station ne ha condiviso una foto. Dall’immagine vediamo il modulo fotografico che richiama vagamente quello dei telefoni di Redmi, ma con un grande anello che circonda quella che sembra essere la fotocamera principale.

Osservando l’immagine poi, vediamo che sul frame superiore (ma anche su quello inferiore) ci saranno due speaker stereo; non di meno, vedremo anche un blaster IR sulla parte alta del device. Ora, sulla base di queste custodie, il leaker RODENT950 ha anche realizzato dei concept render che mostrano come potrebbe essere lo smartphone P60.

Sotto la scocca di questo gadget avremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 in versione 4G; la main camera dovrebbe essere una lente da 64 megapixel assistita dal software di imaging XMAGE. Anteriormente poi, vedremo due selfiecam incastonate in una pillola che sembra richiamare la Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

