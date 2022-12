Huawei P60: spuntano le prime cover non ufficiali

In queste ore sono trapelate le prime custodie (non ufficiali) relative al prossimo flagship di casa Huawei, il P60. Le immagini dal vivo della cover sono emerse su Internet e mostrano il layout del modulo fotografico che sembra davvero unico. A riportare questi dettagli ci ha pensato il noto insider del web Digital Chat Station con un post su Weibo.

Huawei P60: sarà davvero così?

Dalle foto vediamo che il modulo fotografico sarà allocato a sinistra, come sempre, sul versante superiore. Sarà di forma rettangolare e ci sarà un grande foro per l’ottica principale, coadiuvato da altri fori relativi agli obiettivi minori e al flash LED.

Stando a quanto riportano diverse fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento dell’azienda, scopriamo che Huawei si sta preparando per lanciare ben due flagship; uno sarà il P60 e l’altro invece, il Mate 60. Il primo arriverà a febbraio-marzo del prossimo anno, il secondo invece, verso settembre. Fra le altre cose, la serie di punta sarà dotata delle nuove piattaforme di Qualcomm, ma prive del modem per la connettività 5G. Tuttavia si apprende che la società potrebbe svelare delle cover speciali con all’interno un modulo per le reti di quinta generazione all’interno.

Infine, secondo quanto riporta anche il sito di Huawei Central, scopriamo che la gamma P60 sarà lanciata nel 2023. C’è chi dice che disporranno di un nuovo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen2, ma noi riteniamo più probabile la presenza della Gen 1. Ci sarà un focus speciale sul comparto fotografico con la tecnologia proprietaria di Huawei Imaging. Restate connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il Huawei Nova 9, un ottimo midrange con servizi HMS e AppGallery al seguito, si trova su Amazon a soli 273,04€ con spese di spedizione incluse. È un prezzo eccellente per uno smartphone innovativo dal design elegante e premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.