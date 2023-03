Huawei P60 Pro: eccolo in un primo sguardo ufficiale (FOTO)

In queste ore Huawei ha appena condiviso in rete un’immagine esclusiva del suo prossimo flagship, il P60 Pro. Il dispositivo verrà annunciato fra pochissimi giorni.

Con una mossa senza precedenti, l’OEM cinese un tempo leader del mercato, ha svelato il design della prossima ammiraglia del marchio, con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale prevista per il 23 marzo. Non è mai accaduto prima che la società svelasse un top di gamma con giorni di anticipo rispetto al debutto.

Dalla foto vediamo che il terminale avrà specifiche di punta e ci sarà una back cover esclusiva con un sistema di fotocamere avanzatissimo con zoom periscopico al seguito.

Huawei P60 Pro: il suo design esclusivo

La cover posteriore vista nel teaser sembra richiamare l’estetica delle conchiglie del mare e potrebbe essere un materiale speciale pensato appositamente per la linea P60. Curiosamente, questa texture viene usata anche per il modulo fotografico che, stando alla foto, vediamo essere completamente differente da quello dei vecchi modelli della linea PXX. Il modello visto in foto dovrebbe essere quello più esclusivo, chiamata P60 Pro o P60 Art, secondo quanto si legge.

Sul sistema fotografico del nuovo flagship di Huawei vediamo tre sensori disposti verticalmente, ma quello principale sembra essere molto più grande degli altri due, oltre che alloggiato in un anello gigante con finitura argentata. Leggiamo anche la dicitura “XMAGE” in basso a destra che sottolinea la presenza del software proprietario della compagnia. Non manca poi il classico flash LED. Le fotocamere saranno tre, così suddivise:

Sony IMX858 da 50 Megapixel (ultrawide);

Sony IMX888 da 50 Megapixel (principale);

Omnivision OV64B da 64 Megapixel con zoom ottico 3,5X (tele).

Infine, il display sarà un pannello prodotto da BOE da ben 6,6 pollici con risoluzione 2K e tecnologia di BOE. Sotto la scocca il telefono disporrà di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da RAM veloci e storage capienti. Si dice che

