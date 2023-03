Huawei P60 e Mate X3: svelata la data del debutto europeo

Huawei ha da poco tenuto un evento speciale in Cina in cui ha annunciato il debutto dei nuovi smartphone di punta e la nuova iterazione del suo foldable esclusivo. In poche parole, abbiamo visto – finalmente – i top di gamma P60 e il famigerato pieghevole Mate X3 che sfida apertamente il Galaxy Z Fold4 di Samsung. Ora, dopo il lancio, l’azienda ha riferito quando questi modelli arriveranno in Europa; si parla di un debutto internazionale per il 9 maggio qui da noi.

Huawei P60 e Mate X3: il 9 maggio arriveranno in Europa

Sembra che l’attesa per i nuovi flagship di Huawei non sarà poi così lunga; la compagnia ha riferito che intende lanciare i suoi top di gamma P60 il prossimo 9 maggio in tutto il mondo e in tutti i mercati compatibili.

Sembra che ci sia già un invito ufficiale previsto per un evento che si terrà a Monaco, in Germania, il prossimo 9 maggio 2023. Lo riporta il giornale di GSMArena. Nel corso di questo show potremmo conoscere i prezzi ufficiali e la disponibilità dei device nel nostro paese e nei mercati vicini. Nell’invito tuttavia, vie menzionata solo l’ammiraglia P60, ma nel sottotetto leggiamo che ci sarà “il lancio del prodotto di punta”. Questo sottolinea che la compagnia potrebbe essere intenzionata a lanciare anche il pieghevole Mate X3 da noi e, magari, anche i suoi accessori.

Sappiamo che Huawei lotta per restare nel mercato globale della telefonia mobile dal 2019, sin da quando sono arrivati i primi ben statunitensi emessi da Donald Trump.- Nonostante la compagnia abbia subito un grosso calo delle vendite nei paesi mondiali, è ancora fortissima in Cina. Speriamo che il lancio delle nuove ammiraglie (magari a prezzi competitivi) possa aiutare la società a riprendere un ruolo rilevante nel settore premium.

Intanto, se desiderate il top di gamma dello scorso anno, il P50 Pro, vi ricordiamo che si trova su Amazon al prezzo speciale di 830,00€.

