Huawei P60 e Mate 60: spuntano in rete i primi dettagli

In queste ore sono emersi i primi dettagli relativi alle future serie di punta di Huawei; parliamo della line-up P60 e della gamma super esclusiva Mate 60.

Giusto per chi non lo sapesse, l’azienda ha tolto i veli ai Mate 50 pochi mesi or sono. I modelli eredi non dovrebbero arrivare almeno fino a settembre del prossimo anno, anche se i dettagli dei suddetti smartphone hanno iniziato ad emergere sul web. Stando alle parole di un leaker, scopriamo che la gamma Mate 60 riceverà un SoC di Qualcomm limitato però alla connettività 4G. Non di meno, sono emerse le prime informazioni anche sui telefoni P60 e P60 Pro.

Huawei P60 e Mate 60: cosa sappiamo ad oggi?

Il tipster cinese @RODENT950 (Teme su Twitter) ha appena dichiarato che le due line-up riceveranno entrambe i processori premium di casa Qualcomm. La gamma P60, in arrivo all’inizio del 2023, riceverà lo Snapdragon 8+ Gen 1, mentre la seconda avrà lo Snapdragon 8 Gen 2. Della prima, ci aspettiamo che entri nella fase di produzione di massa molto presto.

Mate 60 series sm8525 4G

P60 series continue with 8+G1 (mass production will starting soon.)

(Don't wait 5G or Kirin) #HuaweiMate60 #HuaweiP60

Fra le altre cose, il Mate 60 sarà dotato di un processore (come ribadito) avente numero di modello SM8525, che si scopre essere la versione speciale (priva di modem 5G) del nuovo Snapdragon 8 Gen 2.

Fra le ultime cose, vediamo anche come sarà il design del P60 basico di Huawei. Ci sarà un obiettivo ad apertura variabile introdotto con la gamma mate 50 e un teleobiettivo da 64 Mpx aggiornato.

Anteriormente potremmo vedere due selfiecam incastonate in una pillola (in stile Dynamic Island di iPhone 14 Pro, per intenderci). Posteriormente infine, ci aspettiamo moduli circolari identici, con grandi sensori, flash LED e tecnologie di imaging proprietarie. Ad oggi non abbiamo molti altri dettagli a riguardo; vi terremo aggiornati in merito.

