Huawei P60 e Mate 60: non avranno più il processore di HiSilicon?

Huawei sta lavorando sodo per svelare presto le sue nuove ammiraglie per il mercato internazionale. Presto torneremo ad avere sia i flagship della serie P che quelli della line-up Mate. Stando agli ultimi rumor, la compagnia asiatica potrebbe presentare P60 e P60 Pro nel mese di marzo 2023.

Inizialmente si pensava che la nuova gamma di prodotti premium di Huawei potesse disporre dei bei chipset Kirin di HiSilicon. Dai recenti rapporti però scopriamo che non sarà così. I nuovi gadget non useranno più i SoC proprietari ma quelli di Qualcomm. Non di meno, potrebbero essere annunciati senza il modem per la connettività 5G.

Huawei P60 e Mate 60: disporranno solo di processori Qualcomm?

Ora scopriamo, grazie al noto insider del web @RODENT950, che la gamma Mate 60 potrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 2. Curiosamente però, il tipster afferma che ci saranno due versioni; una con modulo 5G avente nome in codice SM8550 e una invece con il supporto alle reti 4G LTE avente nome in codice SM8525.

Il P60 invece dovrebbe avere ancora lo Snapdragon 8 Gen 1. Ad ogni modo, si tratta di leaks e indiscrezioni, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”. Presto però entreranno nella fase di produzione di massa e la compagnia prevede di lanciarli a marzo del prossimo anno.

Il modello basico della serie avrà un’ottica ad apertura variabile (lo stesso adottato nella linea Mate 50 di quest’anno, ma vedremo anche un super teleobiettivo da 64 Mpx sulla back cover. Il leakster ha anche condiviso un’immagine che mostra il rendering del flagship di casa Huawei prossimo al lancio. Si può osservare anche la nuova pillola che ospiterà i due sensori per la fotocamera frontale e posteriormente, il classico modulo contenente le ottiche in due cerchi differenti.

Nelle notizie correlate, se desiderate provare l’esperienza del marchio cinese con AppGallery e HMS al posto del Play Store e dei Google Services, vi consigliamo l’ottimo Nova 9 SE che si trova a soli 249,99€ su Amazon con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

