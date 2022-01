Huawei P50: questa cover è FANTASTICA, ecco perché

La serie Huawei P50 ottiene una nuova custodia protettiva ispirata all'anno della tigre con un anello di metallo attorno alla fotocamera.

Huawei P50: perché questa cover è così importante?

L'OEM cinese ha annunciato oggi il lancio di una nuova custodia protettiva ispirata alla tigre per la serie Huawei P50 per celebrare l'Anno della Tigre secondo il calendario cinese . La cover può essere inserita sul retro del flagship ed è colorata di un rosso brillante, che è completato da un motivo a strisce tigre dorate.

Mentre una delle cover è completamente ricoperta di strisce, l'altra opzione presenta in realtà la faccia dell'animale stampata sul retro. Entrambi sembrano ugualmente accattivanti e verranno venduti per 199 Yuan (parliamo di circa $ 31). Saranno disponibili per l'acquisto a partire dall'8 gennaio, presumibilmente solo nei territori asiatici.

Ma forse la parte più interessante delle custodie protettive Year of the Tiger in edizione limitata per la serie Huawei P50 è che sono dotate di uno speciale anello di metallo attorno al modulo della fotocamera che può essere estratto e utilizzato come supporto per appoggiare il telefono.

L'anello di metallo sembra anche fornire un ampio rialzo alle fotocamere in modo che non tocchino la superficie quando il telefono è posizionato sul retro. Aggiunge anche un tocco di classe in quanto è in colorazione “oro brillante”.

Entrambe le cover si aggiungono alla collezione di custodie protettive preesistenti a tema artistico disponibili per la serie Huawei P50 (sono vendute in tantissimi colori e presentano design unici). Tutti i case adottano un design protettivo a quattro bordi che protegge lo schermo dalle cadute.

È improbabile che la custodia protettiva Year of the Tiger della serie Huawei P50 arrivi sul mercato globale. Peccato. Ad ogni modo, anche Apple ha realizzato dei modelli “speciali” dei suoi prodotti per celebrare l'Anno della Tigre in Asia (AirPods Pro, Max, etc).