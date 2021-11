Huawei P50 Pro con processore Snapdragon 888 in arrivo a dicembre?

La gamma di smartphone Huawei P50 è stata annunciata alla fine di luglio: due i modelli inclusi, vale a dire P50 e P50 Pro. Quest'ultima unità è alimentata da due diversi chipset: Kirin 9000 e Snapdragon 888, mentre la versione standard prevede solo il processore di Qualcomm. Il modello Pro con il chip Snapdragon 888 sarebbe finalmente pronto per essere messo in vendita.

Quanto costerà Huawei P50 Pro con Qualcomm Snapdragon 888?

Alla conferenza di lancio, Huawei ha rivelato che la versione con Snapdragon 888 di Huawei P50 Pro sarebbe stata disponibile a dicembre. Esclusa, per adesso, la presentazione dei modelli con connettività 5G e di un'ipotetica versione Pro+.

Tornando al P50 Pro, il terminale dovrebbe quindi fermarsi allo standard di connettività 4G, anche per via delle sanzioni ricevute dal governo degli Stati Uniti (tuttavia, fin da ora, si vocifera in merito ad un Mate 50 5G nel 2022).

Per quanto riguarda le configurazioni, i tagli di memoria interna disponibili potrebbero essere pari a 128GB, 256GB e 512GB, tutti con 8GB di RAM e prezzi variabili da 937$ e 1.172$: ancora non sappiamo se Huawei P50 Pro con processore Qualcomm Snapdragon 888 arriverà anche in Italia.