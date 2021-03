Quando abbiamo dato per la prima volta un’occhiata al design di Huawei P50, sembrava più futuristico che mai. Dopo una marea di leak e indiscrezioni, sembra sempre più probabile che questa sia l’estetica definitiva del futuro flagship. Siamo sicuri che non ti piacerà, ma alla fine lo apprezzerai.

Huawei P50: il possibile design

Un comparto fotografico ingombrante e spesso, che dovrebbe contenere almeno 4 sensori, alloggiato in alto a sinistra.

Un design che però potrebbe trovare qualche obiezione da parte degli utenti proprio perché parecchio ingombrante. Ad ogni modo, i recenti lanci dei primi flagship del 2021, potrebbero rendere più “accettabile” la generosità di questo comparto fotografico. Xiaomi Mi 11 e OPPO Find X3 Pro, tanto per non fare nomi.

Per il resto, il brevetto originario – dal quale dipenderebbe l’intera estetica di Huawei P50 – prevede un display flat (quindi niente bordi curvi) con un foro in alto al centro per la fotocamera. In basso, ci sarebbe l’ingresso USB C per la ricarica.

Ovviamente, per il momento non ci sono conferme a riguardo, ma è altamente probabile che quanto emerso nei leak sia proprio il design dei futuri flagship del colosso cinese. Non ti piacerà, ma alla fine ti piacerà.

