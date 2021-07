Huawei ha confermato che la serie futura serie di flagship P50 sarebbe stata rilasciata il 29 luglio. Pertanto, il primo telefono di punta dell'azienda con HarmonyOS a bordo arriverà sul mercato alla fine di questo mese. Di recente, un dipendente di un negozio fisico Huawei ha rivelato che il dispositivo è già arrivato all'interno di molti retail fisici. In altre parole, la data della conferenza sembra essere abbastanza realistica.

Huawei P50: un design accattivante

Oggi, alcuni utenti hanno pubblicato delle foto del telefono che si sospetta sia essere il futuro flagship Huawei P50. Come possiamo vedere, il retro del device ha un design molto suggestivo ma anche semplice. Il modulo della fotocamera a doppio anello è piuttosto accattivante. Inoltre, possiamo vedere chiaramente la lente periscopica. Con la presenza di un teleobiettivo, ci si aspetta che fornisca prestazioni di ripresa eccezionali. Forse, il colosso di Ren Zhengfei intende riprendersi il titolo di miglior cameraphone in circolazione.

In precedenza, abbiamo sentito dire che il dispositivo avrebbe adottato una soluzione a tre lenti, dove la principale utilizza l'ultimo sensore IMX707 aggiornato. Inoltre, ci sarebbe un obiettivo IMX600: sarà un obiettivo ultra grandangolare. E il terzo sensore sarà un teleobiettivo 3x.

Per quanto riguarda il modello P50 Pro, questo modello sfoggerà una quad-camera. Quest'ultima includerà un IMX800 + OV64A + periscopio 5x + nuova combinazione di sensori ToF. La fotocamera principale IMX800 sarà il sensore più grande mai prodotto in casa Sony. Dovrebbe disporre di una lente da 1/1,18 pollici.

In termini di prestazioni, la serie Huawei P50 adotterà una strategia dual-core come Samsung. Ma se l'azienda coreana utilizzerà due chip diversi per altri scopi, Huawei è obbligata ad agire così a causa delle sanzioni statunitensi. Ad ogni modo, uno dei modelli sfoggerà la versione LTE dello Snapdragon 888, mentre l'altra variante arriverà con i chip della serie Kirin 9000. (Il motivo principale per l'ibridazione dual-core è dovuto alle scorte insufficienti dei chip Kirin 9000.) Ma fate attenzione al fatto che lo Snapdragon 888 sarà abilitatosolo al 4G e non al 5G.

