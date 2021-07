I prossimi smartphone della serie P50 di Huawei arriveranno in tutti i mercati del mondo. Questo è quanto si evince in queste ore nell'ultimo report appena trapelato online.

Huawei P50: nonostante tutto, ci sarà un lancio globale

Huawei è pronta per lanciare la sua ultima linea di smartphone di punta sotto la sua serie P: i P50 diventeranno ufficiali il 29 luglio nel Paese d'origine, la Cina. Continuando con l'USP di questa formazione, gli smartphone avranno un focus speciale sulla fotografia mobile.

In vista del lancio ufficiale che avverrà la prossima settimana, è stato confermato che i prossimi device della gamma P50 non saranno limitati solo al mercato cinese, ma saranno lanciati a livello globale. Lo sviluppo è stato riportato da GSMArena citando il rappresentante di Huawei in Finlandia come fonte di queste informazioni.

La società ha recentemente condiviso un teaser per gli smartphone della serie P50, che ha rivelato che i telefoni disporranno di obiettivi a marchio Leica. I dettagli trapelati evidenziano anche che il telefono sarà in grado di catturare i colori reali, riproducendo esattamente ciò che si vede nella vita reale.

I rapporti hanno rivelato che la prossima serie P50 sarà equipaggiata con l'obiettivo della fotocamera Sony IMX80 su misura. Si dice che sia il primo sensore per fotocamera mobile da 1 pollice con risoluzione di 50 megapixel e un filtro colore RYYB.

La gamma dovrebbe avere tre modelli: P50, P50 Pro e P50 Pro+ e, se si crede ai rapporti, solo i modelli Pro e Pro+ verranno forniti con obiettivo Sony IMX800. Il modello standard dovrebbe avere un sensore a tripla lente così ripartito: una lente Sony IMX707, un obiettivo Sony IMX600 e un tele 3x.

D'altra parte, la variante Pro avrà una configurazione a quattro telecamere e, insieme all'obiettivo Sony IMX800, dovrebbe esserci una fotocamera OmniVision OV64A, una fotocamera periscopica 5x e un sensore ToF.

I dispositivi dovrebbero essere alimentati dal SoC Kirin 9000, ma le voci indicano che la società lancerà solo varianti LTE. Le iterazioni globali potrebbero essere alimentate dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 ma privo del modem 5G. Il marchio cinese potrebbe lanciare versioni 5G della serie P50 nel prossimo futuro.

