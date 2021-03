Huawei P30 Pro è in offerta su Amazon a soli 492,00€. Il ribasso del 35% corrisponde a uno sconto effettivo di 260,08€ che rende l’acquisto un vero affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lo smartphone top di gamma a prezzo WOW: Huawei P30 Pro

Dal design elegante, sofisticato e lineare, Huawei P30 Pro è uno smartphone top di gamma che non passa inosservato. Nella sua colorazione Silver Frost si fa apprezzare particolarmente.

La New Edition di questo smartphone vanta un display OLED FHD+ da 6.47 pollici. La presenza di bordi ultrasottili rende questo dispositivo pressoché tutto schermo se non fosse per la tacca centrale che ospita la fotocamera frontale.

Il processore Octa Core Kirin 980 abbinato agli 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione lo rendono veloce, potenze e fluido in tutte le sue operazioni.

Lato distintivo di P30 Pro è il suo comparto fotografico costituito da una quadrupla fotocamera posteriore con lente principale da 40 MP. Sono presenti anche tre ulteriori lenti da 20 MP, 8 MP e fotocamera Time of flight per scatti grandangolari e teleobiettivo. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

La batteria da 4200mAh è abbinata alla Huawei Supercharge a 40 W che permette di ripristinare l’autonomia dello smartphone in pochi minuti.

Degna di nota è la certificazione IP68 che garantisce la resistenza a schizzi, acqua e polvere.

Huawei P30 Pro è uno smartphone che supporta la connettività 4G ed è Dual SIM. Vanta inoltre un sensore d’impronte digitali su schermo.

In confezione sono sempre inclusi il caricabatteria, il cavo Type C, gli auricolari Type C e la scheda di garanzia.

Puoi acquistare Huawei P30 Pro New Edition a soli 492,00€ su Amazon. Acquistalo oggi per riceverlo in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime o gratuitamente se è il tuo primo acquisto. È possibile, infine, rateizzare la spesa grazie al programma CreditLine di Confidis.

