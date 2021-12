Huawei P20 Pro si aggiorna: ecco le novità della EMUI 10

In seguito all'arrivo delle patch di sicurezza di dicembre su Huawei Mate 30 Pro, in queste ore anche un altro smartphone iconico del colosso cinese riceve un update software: Huawei P20 Pro si aggiorna alle patch di sicurezza di novembre. Il device, lanciato nel 2018 con la EMUI 8.1 basata su Android 8.1 Oreo, in queste ore sta ricevendo una nuova build della EMUI che introduce le ultime correzioni di sicurezza.

Ecco le patch di sicurezza di novembre per Huawei P20 Pro

Sebbene Huawei sia leggermente in ritardo per quanto riguarda le patch di sicurezza, fa comunque piacere notare che il team di sviluppo sia ancora impegnato a supportare uno smartphone che ha significato così tanto per l'azienda.

Dalle informazioni condivise in rete scopriamo che il device sta ricevendo la EMUI 10.0.0.197 (C432E8R1P3) dal peso di 277 MB. Il changelog, abbastanza striminzito, fa solo riferimento alle patch di sicurezza di novembre; è lecito presumere che siano state aggiunte anche correzioni per migliorare la stabilità del sistema e per incrementare le prestazioni.

Gli utenti muniti di Huawei P20 Pro possono installare l'aggiornamento tramite l'apposito menu delle impostazioni.

Quali sono le alternative a Huawei P20 Pro

Nonostante il P20 Pro di Huawei sia stato uno smartphone di assoluto successo che ha permesso all'azienda di imporsi sul mercato come uno dei maggiori produttori mobile al mondo – ovviamente in un periodo in cui gli effetti disastrosi del ban USA non erano prevedibili -, oggigiorno è possibile acquistare device molto validi a prezzi accessibili.

Il nostro consiglio è di puntare sull'ottimo Samsung Galaxy A52s 5G, un medio gamma molto valido, dal design pulito, con tre anni di aggiornamenti software garantiti. Lo trovate in offerta su Amazon a questo link.