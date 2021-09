Huawei Nova 9: spuntano nuove foto dal vivo

Le immagini dal vivo del nuovo Huawei Nova 9 sono emerse in rete di nuovo e confermato le precedenti indiscrezioni relative alla scheda tecnica del suddetto device.

Huawei Nova 9: facciamo il punto

Il colosso di Ren Zhengfei si sta preparando per il lancio della serie Nova 9 alla fine di questo mese. Ora, le immagini dal vivo dei nuovi Nova 9 e Nova 9 Pro sono appena emerse di nuovo, e hanno anche confermato alcune delle specifiche precedentemente menzionate.

Secondo un rapporto ITHome, le immagini live dei futuri mediogamma del brand asiatico sono state nuovamente trapelate in rete. In passato, si diceva che questi dispositivi avrebbero presentato un design simile alla serie Honor 50, con anche lo stesso chipset sotto il cofano.

Ora, le ultime immagini dal vivo confermano questa indiscrezione e suggeriscono che il Nova 9 sarà dotato di un SoC Snapdragon 778G.

Tuttavia, il telefono del gigante tecnologico cinese sarà disponibile solo in versione 4G LTE poiché al momento, all'azienda non è consentito utilizzare le tecnologie 5G. Inoltre, le foto dal vivo mostrano anche il modello 9 Pro, con il suo numero di serie RTE-AL00 bene in mostra insieme al chip SD di Qualcomm e anche all'opzione da 8 GB di RAM.

Di recente, avevamo anche riportato altre specifiche chiave riguardanti gli smartphone del marchio. Il Nova 9 vanilla avrebbe sfoggiato una main camera da 50 megapixel insieme ad altri tre sensori di imaging e ad un flash LED. Sulla parte anteriore, il modello base ospiterà una singola selfiecam con foro di perforazione allineata al centro, mentre la variante Pro disporrà di un taglio a forma di pillola nell'angolo in alto a sinistra.