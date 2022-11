Huawei Nova 10 SE: svelata la data di debutto

Il nuovo midrange premium di casa Huawei, il Nova 10 SE, verrà presto presentato in Cina il prossimo 2 dicembre 2022. Mancano pochissimi giorni al lancio (asiatico), ma cosa ci aspettiamo?

Se ricordate, la compagnia aveva annunciato la line-up Nova 10 durante IFA 2022 a Berlino. Adesso la società ha rilasciato un teaser promozionale che mostra quando il modello 10 SE arriverà in Cina. Si parla del 2 dicembre, ovvero fra due giorni.

Huawei Nova 10 SE: cosa ci aspettiamo?

Insieme al midrange in questione ci aspettiamo altri prodotti interessanti di casa Huawei; probabilmente vedremo un Watch Buds (il primo smartwatch con auricolari integrati), le cuffiette FreeBuds 5i e un gadget indomabile per bambini.

Tornando al Nova 10 SE, ricordiamo che avrà un design meraviglioso, lussuoso e con un modulo fotografico con due foro aventi dei cerchi dorati. Ci saranno tre fotocamere: una principale da 108 Mega con apertura f/1.9, un’ultrawide da 8 max e una macro da 2 Mega. Gireranno video in 1080p. Lo schermo sarà un pannello da 6,67 pollici OLED con refresh rate da 90 Hz e risoluzione FullHD+. Anteriormente avremo una selfiecam da 16 mega. Skin EMUI 12 basata su Android 12 AOSP. In Cina arriverà con HarmonyOS. Il fingerprint invece, sarà allocato sul frame laterale.

Arrivato al SoC: Snapdragon 680 LTE con RAM da 6, 8 GB e storage da 128 o 256 GB. Si ricaricherà mediante USB Type-C con tecnologia da 66W, e la batteria sarà da 4500 mAh. Peserà 184 grammi, misurerà 7,39 mm di spessore e sarà commercializzato in tre colorazioni: Starry Silver, Mint Green e Starry Black.

Se volete il modello precedente in super sconto, il Nova 9 SE, sappiate che si trova su Amazon a 349,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Fate presto perché è un ottimo affare. In questi mesi è stato spesso in promozione perché è un best buy unico nel mondo di Huawei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.