Huawei non collabora più con Leica: UFFICIALE

Ora è ufficiale: Huawei non collabora più con Leica. Dopo una secolare partnership, adesso non ci sarà più il software del noto brand tedesco a bordo dei nuovi telefonini di ultima generazione del colosso cinese.

Sappiamo che un tempo Huawei era un’azienda leader nel settore della telefonia mobile; i suoi device (un tempo con servizi Google) erano fra i più venduti di sempre e i flagship erano ammiraglie incredibili, sempre performanti e con una qualità fotografica spaventosa. Huawei P20 Pro, P30 Pro e via dicendo erano pazzeschi sul fronte fotografico e realizzano scatti che, per l’epoca, erano avanti luce rispetto a quelli dei brand rivali. Il merito andava anche al software di Leica. Ora si scopre che la partnership con l’azienda cinese è finita.

Proprio ieri Xiaomi ha ufficializzato la nuova partnership strategica con Leica; le ammiraglie next-gen del colosso asiatico ora numero uno al mondo, godranno delle potenzialità della società tedesca.

Chi prenderà il posto di Huawei con Leica?

Anche il portale di Android Authority ha riferito di avere conferma della fine dei rapporti con Huawei mediante una mail formale: “Possiamo confermare che la cooperazione tra le nostre due società (Huawei e Leica) si è conclusa il 31 marzo“. Praticamente, i nuovi flagship di Ren Zhengfei non disporranno più di questa tecnologia.

Giusto per ricordarlo, gli ultimi smartphone di punta dell’azienda sono stati il P50 e il P50 Pro con processore Snapdragon 888 in versione 4G e con ottiche co-sviluppate con la compagnia tedesca.

La partnership con Xiaomi però segna un nuovo inizio per questa realtà europea; si apre un nuovo capitolo per la telefonia mobile e il fondatore dell’azienda cinese ha grandi aspettative per questa cooperazione. Il primo smartphone dotato di tale feature sarà lo Xiaomi 12 Ultra. Intanto, se cercate un telefono top ad un prezzo contenuto, vi consigliamo lo Xiaomi 12 a 721,17€.

