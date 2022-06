HUAWEI Music: app completa e tante funzioni interessanti

La musica è un ingrediente fondamentale nella vita di moltissimi utenti e ognuno sceglie la piattaforma di streaming più adatta alle proprie necessità. Nel nuovo video a tema HMS – appena pubblicato sul nostro canale YouTube – diamo un’occhiata a HUAWEI Music, la nuova app per lo streaming musicale preinstallata su tutti i dispositivi con a bordo i servizi HUAWEI.

Il servizio di streaming del colosso cinese integra una marea di funzioni mai viste su una piattaforma di questo genere, in termini di gestione ed organizzazione della libreria personale e non solo. All’interno del video, vi mostriamo l’interfaccia utente di HUAWEI Music e vi portiamo alla scoperta delle principali funzionalità integrate all’interno dell’applicazione, molte delle quali pensate per permettere all’utente di ottimizzare la riproduzione musicale secondo le proprie preferenze.

Non manca la possibilità di scaricare brani, album e playlist, per avere la propria musica disponibile anche in assenza di connessione. C’è anche la modalità “Guida”, perfetta per evitare distrazioni mentre si è in macchina ed è possibile personalizzare il player musicale scegliendo tra i tantissimi temi scaricabili gratuitamente. Vi mostriamo questo e moltro altro nel nostro ultimo video su YouTube, disponibile accedendo a questo link.

HUAWEI Music – Piani di abbonamento

Come tutte le piattaforme di streaming musicale, anche HUAWEI Music necessita la sottoscrizione di un piano in abbonamento per sfruttare tutte le funzioni dell’applicazione e sbloccare l’accesso illimitato al vastissimo catalogo musicale. Il costo dell’abbonamento mensile è di 9,99€, ma scegliendo un piano trimestrale o semetrale, il costo mensile si abbatte notevolmente: