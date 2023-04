Huawei Mobile Services: update porta nuove funzionalità interessanti

L’ecosistema di servizi HUAWEI Mobile Services (HMS) si aggiorna con nuove funzionalità che rendono ancora più efficienti due delle app più importanti dell’App Gallery: Petal Maps e Petal Search. Andiamo alla scoperta delle novità che la società cinese sta introducendo anche in Italia.

HUAWEI migliora Petal Maps

A partire da queste ore Petal Maps è in grado di fornire agli utenti la visualizzazione espansa della corsia di guida a schermo intero, non solo in Europa ma anche in Paesi come Malesia, Filippine e Messico. In questo modo, gli utenti possono rendersi conto in quale posizione si trova il veicolo, tutelando la sicurezza propria e degli altri automobilisti.

La feature in questione sfrutta algoritmi di modellazione stradale tridimensionale per riprodurre in 3D scene reali, oltre a un sistema di visualizzazione delle corsie basato su immagini satellitari, sensibilmente più nitide rispetto a quelle fornite dalle mappe digitali.

In aggiunta, Petal Maps fornisce suggerimenti di guida anche per percorsi particolarmente difficili fornendo suggerimenti di guida e, per gli amanti delle due ruote ecologiche, anche percorsi adatti al ciclismo in base alle condizioni del traffico.

Infine, con la nuova funziona mappa 3D real-scene HUAWEI consente a Petal Maps di ricostruire il mondo reale attraverso mappe digitali tridimensionali, visualizzando quasi 100 edifici simbolo in tre dimensioni anche durante le ore notturne, assieme ad effetti meteorologici come nuvole, sole e temporali.

Oltre all’innovazione nel comparto mappe, HUAWEI ha lavorato a stretto contatto con partner nei settori viaggi, trasporti e ristorazione per offrire una serie di servizi quotidiani in un’unica soluzione creando Petal Maps Platform, multipiattaforma di mappe integrata che mette a disposizione le funzionalità Location Kit, Site Kit e Navi Kit agli sviluppatori di tutto il mondo al fine di ridurre notevolmente i costi di sviluppo delle app per viaggi, servizi ed e-commerce.

Petal Search si arricchisce

HUAWEI aggiorna la capacità di ricerca AR all’interno di Petal Search, il servizio in grado di riconoscere centinaia di migliaia di oggetti da decine di categorie in pochi secondi. La feature da oggi fa sì che gli utenti non debbano più scattare foto quando desiderano riconoscere un oggetto; sarà sufficiente toccare l’icona di ricerca visiva e puntare direttamente la fotocamera dello smartphone per ricevere i risultati in tempo reale. In questo modo, aumenta la velocità di riconoscimento e gli scenari di applicazione risultano molto più ampi.

Grazie al supporto delle tecnologie di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e di traduzione automatica sviluppate da HUAWEI, Petal Search supporta la traduzione di oltre 70 lingue. Dulcis in fundo, Petal Search offre anche la modalità On-Screen Lens per identificare contenuti sullo schermo e visualizzare i risultati di ricerca correlati, comprese le informazioni sull’oggetto nell’immagine e fotografie simili.