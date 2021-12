Huawei MateView GT è il monitor definitivo in forte SCONTO

Se sei alla ricerca di un monitor che possa davvero soddisfarti in ogni campo senza lasciarti il minimo dubbio allora Huawei MateView GT è quello che fa per te. In promozione su Amazon te lo porti a casa con appena 299,00€ grazie al forte sconto di cui è soggetto. Infatti il risparmio è di ben 100 euro e inaugura un'occasione che non puoi perderti assolutamente.

Con la possibilità di pagarlo mediante finanziamento a Tasso Zero è ancora più invitante, in più ti faccio sapere che le spedizioni sono veloci e gratuite se possiedi un abbonamento Prime.

Huawei MateView GT: un mostro di monitor

Ti basta guardarlo per un paio di secondi per capire fermamente che Huawei Mateview GT è un monitor mostruoso: elegante, raffinato, pieno di tecnologie ma soprattutto perfetto. Disponibile in questa colorazione nera rende la tua postazione da lavoro un vero lusso e non solo.

Tra le caratteristica punta di questo monitor ci sono:

uno schermo curvo da 27 pollici ;

; un refresh rate di 165 Hz .

. una risoluzione 2K ovviamente accompagnata da tecnologia HDR.

Come già puoi intuire il perché io lo abbia descritto con così tanto patos si spiega un po' da solo. Non vorrai però perderti le altre informazioni che riguardano le diverse tecnologie implementate tra cui non possono mancare una gamma cromatica P3 e un joystick OSD a 5 vie che ti permette di regolare in un solo tocco i vari parametri e godertelo per il gaming, lavoro, svago e così via.

Acquista subito il tuo Huawei MateView GT da 27 pollici su Amazon a soli 299,00€. Lo ordini e in un paio di giorni arriva a casa tua. Se poi vuoi pagarlo con finanziamento ti basta scegliere “Cofidis” tra le varie modalità di pagamento.