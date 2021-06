In queste ore sono trapelate le specifiche tecniche del nuovo Huawei MatePad Pro 10.8; sappiamo che disporrà del processore Qualcomm Snapdragon 870, del sistema operativo HarmonyOS 2.0 e di molto altro.

Huawei MatePad 10.8: cosa sappiamo?

Domani Huawei toglierà le cover dai suoi primi dispositivi che adottano HarmonyOS. Un nuovo tablet MatePad e lo smartwatch Watch 3 dovrebbero arrivare con il software next gen preinstallato. Nuove indiscrezioni ora hanno rivelato le specifiche chiave del prossimo MatePad Pro 10.8.

Secondo un nuovo post di Weibo condiviso dal famoso tipster Digital Chat Station, il prossimo tablet potrebbe essere chiamato MatePad Pro 10.8. Un'altra fonte ha rivelato la scheda tecnica del dispositivo; le nuove indiscrezioni hanno rivelato che il terminale misura 246 x 159 x 7,2 mm e pesa 460 grammi.

Il tablet è dotato di un pannello LCD IPS da 10,8 pollici che offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, una gamma di colori DCI-P3, una luminosità di 540 nit e un rapporto di contrasto di 1500: 1. Il dispositivo sarà alimentato dal chipset Snapdragon 870 e da banchi RAM da 8 GB. Si prevede che arriverà sui mercati cinesi con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

È supportato da una batteria da 7.250 mAh che promette un tempo di riproduzione video di 11 ore. Il lato posteriore del tablet è dotato di una fotocamera da 13 megapixel e la parte anteriore potrebbe essere dotata di uno snapper da 5 megapixel. Le altre funzionalità menzionate nella scheda delle specifiche includono il supporto M-Pencil, HarmonyOS 2.0, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e GPS. Dovrebbe arrivare in colori come Night Grey, Fritillaria White e Green.

Le specifiche del nuovo MatePad Pro non sono troppo diverse da quelle del MatePad Pro che ha debuttato a novembre 2019. Le uniche modifiche evidenti sono l'inclusione di HarmonyOS 2 e del processore Snapdragon 870 invece del chip Kirin 990. Le altre specifiche sembrano essere le stesse su entrambi i prodotti. Il nuovo leak non ha informazioni sul prezzo di vendita del MatePad Pro 10.8. Oltre al modello in questione, il produttore cinese dovrebbe annunciare domani anche un'iterazione da 12,6 pollici con chip Kirin serie 9000.

Huawei

Tablet