Huawei MatePad Paper: arriva una variante esclusiva

Sembra che stia arrivando sul mercato una variante esclusiva per il richiestissimo tablet e-ink Huawei MatePad Paper. Stiamo parlando di una versione speciale color bianco prossima al debutto.

Facciamo un passo indietro, il MatePad Paper lo abbiamo visto per la prima volta al Mobile World Congress 2022. In Cina è arrivato sul mercato poco dopo il lancio ed è stato immediatamente messo in commercio, ma solo in una colorazione nera. Ora però, arriva la variante bianca.

Huawei MatePad Paper White: cosa cambia con il modello nero?

In primo luogo, il nuovo prodotto ha un colore bianco setoso, quasi vellutato che offre un feeling morbido e luminoso. Costa 455 dollari ed è in vendita sul sito di JD.Com.

Si tratta di un tablet che presenta uno schermo b/n in scala di grigi da ben 10,3 pollici con risoluzione 1872 x 1404 pixel e rapporto di aspetto di 227 PPI. Ha anche il supporto per il filtro anti luce blu, ha un ampio angolo di visuale, si legge bene sotto il sole e offre un'esperienza di lettura simile a quella che si ha con la carta. Ci sono anche le cartucce di inchiostro certificate.

Ci sono features degne di nota come le note a schermo diviso, la scrittura a mano e gira fluido e liscio, con un'esperienza totalmente differente da quella che si avrebbe dai classici schermi e-link.

C'è anche uno stilo M-Pencil di seconda generazione con 4096 livelli di pressione e un ritardo di soli 26 ms. La scrittura è molto fluida. Ha cornici ridotte su tutti i lati, tranne che sul bordo sinistro per agevolare la lettura e dare l'impressione di un libro aperto.

C'è un SoC Hexa-core coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage; arriva con WiFi 6 e Bluetooth 5.2. C'è una batteria da 3625 mAh e un fingerprint super rapido. Da noi costa 499€ mentre in Cina solo 2999 yuan (ovvero 472) nel taglio “Wi-Fi” da 4 GB di RAM con 64 GB di storage.