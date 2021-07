A quanto pare, Huawei sta implementando una nuova beta di HarmonyOS 2 (HM OS 2) per il tablet MatePad 11, lanciato di recente in Cina.

MatePad 11: nuova beta di HM OS 2

Sebbene MatePad 11 sia provvisto già di HM OS 2, pare che la cinese Huawei voglia installare ancora altre funzionalità su questo tablet con una nuova beta del suo sistema operativo.

Al momento, la compagnia non ha rivelato alcuna informazione relativa alle prossime aggiunte che arriveranno sul MatePad 11, ma chi desidera partecipare al programma beta relativa al dispositivo, dovrà seguire le seguenti indicazioni:

Slot test: solo 2000 tester selezionati

Tempo di iscrizione: dal 22 luglio 2021 al 31 luglio 2021

COME REGISTRARSI :

Apri l'app Huawei

Tappare Registrazione beta chiusa

Registrati

NOTE IMPORTANTI:

Mantieni almeno 10 GB di spazio libero sul tuo dispositivo.

Assicurati che il tuo cellulare non sia ROOT.

Assicurati che la versione corrente del device sia sulla versione di base reclutata.

Se le informazioni di registrazione sono inserite in modo errato, non riceverai la nuova versione.

Ricordiamo che l'azienda cinese ha presentato il tablet meno di un mese fa e lo ha dotato di uno schermo LCD da 10,95 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. A bordo dell'Huawei MatePad 11 troviamo il processore Snapdragon 865 abbinato a 6 GB di RAM e nelle varianti di archiviazione da 64 GB, 128 GB o 256 GB (è presente anche ad uno slot per schede MicroSD che permette agli utenti di aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione).

Per quanto riguarda l'ottica, sul frontale del MatePad 11 troviamo una cam da 8 MP, mentre sul posteriore c'è un sensore da 13 MP con apertura f/1.8, accompagnato da un flash LED.

Huawei

Tablet