Huawei Matebook D16 con Intel Core i5-12450H: ora al MINIMO STORICO su Amazon

Il nuovo Huawei Matebook D16 è il notebook giusto da comprare in questo momento su Amazon se state cercando un laptop potente in tutti i contesti di utilizzo ma ugualmente leggero e portatile. Il dispositivo, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, può essere acquistato al prezzo scontato di 842 euro invece di 999 euro. Si tratta di un nuovo prezzo minimo storico per il nuovo laptop di Huawei proposto nell’elegante variante Space Gray. L’offerta è a tempo limitato ed è accessibile dal link qui di sotto:

Huawei Matebook D16: al minimo storico su Amazon è da prendere subito

La scheda tecnica del nuovo Huawei Matebook D16 non ha punti deboli. Il notebook può contare su di un display da 16 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e sul processore Intel Core i5-12450H, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista con la possibilità di offrire una marcia in più rispetto ai modelli della stessa fascia di prezzo.

A completare le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. La tastiera retroilluminata è full size e include il tastierino numerico. Nonostante le dimensioni importanti, inoltre, il notebook presenta un peso complessivo di 1,7 chilogrammi con una scocca in metallo dal marcato carattere premium e dall’elevata resistenza. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Huawei Matebook D16 al prezzo scontato di 942 euro invece di 999 euro. L’offerta rappresenta un nuovo minimo storico per il laptop di Huawei che è ora un vero e proprio riferimento del mercato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.