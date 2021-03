Sei in cerca di un nuovo laptop? Huawei Matebook D è in offerta su Amazon a soli 749,90€. Il piccolo ribasso del 6% corrisponde a uno sconto effettivo di 49,10€ che rende questo dispositivo un po’ più economico. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Matebook D: un laptop che è una favola

La potente architettura inserita all’interno di questo dispositivo lo rende uno dei più ambiti nella sua fascia di prezzo. Con un design lineare, ultrasottile ed elegante, Huawei Matebook D non passa inosservato.

Le cornici sottili permettono di ottenere un rapporto schermo-corpo del 84%. Il display montato è un IPS con risoluzione 1920×1080 pixel e con una estensione di 14 pollici del tutto immersiva.

Il processore AMD Ryzen 7 3500 abbinato a un SSD da 512 GB e una RAM da 8GB, il laptop è scattante, veloce e potente in tutte le sue operazioni.

Tra le features più interessanti vi è la ventola Shark Fin 2.0 che rende il dispositivo silenzioso e privo di surriscaldamenti.

Degna di nota è poi la batteria da 56WH che garantisce un’autonomia longeva anche con una singola carica.

Huawei Matebook D è un dispositivo del tutto eccezionale che con soli 1.38 chilogrammi di peso si presta a essere portato ovunque si vada senza problemi. Da non sottovalutare il suo angolo di apertura a 180 gradi e i circa 16 millimetri di spessore.

Sul corpo del laptop, infine, sono presenti una porta HDMI, una porta USB 3.0, una porta USB-C, una porta USB 2.0 e un Audio Jack.

Puoi acquistare Huawei Matebook D da 14 pollici a soli 749,90€ su Amazon.

