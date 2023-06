Huawei Matebook con i5-12450H e 16 GB di RAM: offerta IMPERDIBILE su Amazon

Il Huawei Matebook D16 è protagonista di una nuova offerta Amazon: la variante dotata del processore Intel Core i5-12450H e di 16 GB di memoria RAM è ora disponibile al prezzo scontato di 799 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Huawei Matebook D16 in offerta su Amazon al minimo storico

Il notebook Huawei in offerta è dotato di una scheda tecnica completa che comprende:

processore Intel Core i5-12450H con architettura ibrida ad 8 Core

con architettura ibrida ad 8 Core 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD sistema operativo Windows 11 Home

tastiera full size con retroilluminazione

webcam 1080p

scocca in metallo con un peso complessivo di 1,7 chilogrammi

Il Huawei Matebook D16 in offerta è, quindi, un notebook completo e in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta del modello giusto sia per la portabilità che per avere a disposizione un vero e proprio sostituto del PC desktop.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Matebook D16 al prezzo scontato di 799 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello che può anche essere acquistato in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. C’è anche la versione con processore Core i7-12700H che, però, prevede un costo di 1.199 euro.

