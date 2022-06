Huawei MateBook 16, notebook STREPITOSO in caduta su Amazon (-400€)

Huawei MateBook 16 è senza ombra di dubbio uno dei notebook più belli e meglio realizzati di questo periodo e l’ottima offerta di Amazon di oggi lo rende ancora più interessante. Con uno sconto del 30%, infatti, l’incredibile computer portale del colosso cinese precipita di ben 400€ raggiungendo il minimo storico di 949€.

A questo prezzo non solo hai la possibilità di ricevere a casa in 1 giorno un computer che non ha assolutamente nulla da invidiare agli altri portatili di fascia alta di Apple, Samsung e compagnia cantante, ma è perfettamente in grado di soddisfare ogni tua singola esigenza.

A questo prezzo su Amazon il notebook Huawei MateBook 16 è quasi regalato

Dotato di un design premium con una spettacolare ottimizzazione delle cornici, il notebook di Huawei monta un ottimo display da 16 pollici ad altissima risoluzione e perfetto in ogni momento: lo apprezzi quando lavori, giochi oppure guardi foto e video grazie alla fedeltà cromatica di cui dispone il pannello.

Sotto il cofano è presente il potentissimo processore AMD di ultima generazione con tanta RAM e un velocissimo hard disk SSD pensato per avviare Windows 11 in un battito di ciglia e darti la possibilità di utilizzare tutte le app di cui hai bisogno senza lag o altri problemi, mentre la batteria ti assicura quasi 13 ore di utilizzo senza alcun compromesso. Inoltre, il laptop di Huawei è il primo a supportare la ricarica rapida da 135W: in appena 15 minuti hai la possibilità di continuare a utilizzarlo per ben 4 ore.

A questo prezzo è davvero impossibile non prendere in considerazione l’ottimo notebook di Huawei, a maggior ragione quando è caratterizzato da un hardware potente e un design eccezionale e con materiali premium. Prendilo al volo su Amazon fintanto che è ancora in offerta con il 30% di sconto: lo amerai sin dalla prima accensione e sarà il tuo fedele compagno per molti anni avvenire.

